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Карякин бросает вызов
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Шахматы

Сегодня, 08:45

Карякин — о скандале в ФИДЕ: «Мы с Дворковичем в одной лодке»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Гроссмейстер Сергей Карякин в интервью «СЭ» поделился мнением о разногласиях в ФИДЕ по поводу отстранения ФШР.

«Получается, что Дворкович действительно попал под санкции от своей же структуры. Конечно, это ненормально. Он руководитель этой организации, и, по идее, там должны ему подчиняться. Но, похоже, комиссия по этике как-то сама по себе функционирует. В этой связи хочется сказать, что глава ФИДЕ, наверное, здесь совершенно не виновен. Надеюсь, что эта комиссия в какой-то момент поменяется, потому что они же меня тоже два года назад дисквалифицировали. Конечно, с точки зрения шахматной логики это просто была огромная ошибка», — сказал Карякин «СЭ».

Гроссмейстер также ответил на вопрос об общении с президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем.

«Нет, не общались, но в принципе, думаю, сейчас мы находимся в одной общей лодке. Мне хочется, чтобы шахматы развивались. Это самое важное», — добавил Карякин.

В пятницу, 7 июня, комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации сроком на два года.

Данный вердикт принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.

Полностью интервью Карякина читайте на сайте «СЭ»

Аркадий Дворкович
Сергей Карякин (шахматы)
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