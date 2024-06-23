Карякин призвал поддерживать российских шахматистов, чтобы их не переманили в другие страны

Гроссмейстер Сергей Карякин считает, что российских шахматистов необходимо поддерживать, чтобы они не сменили гражданство.

«У нас действительно есть много талантливых шахматистов. Сам это постоянно вижу, когда езжу по стране, играю с детьми во всех регионах. Самое главное — их поддержать, не упустить, чтобы их не переманили и чтобы они сумели показывать все, на что способны», — цитирует Карякина ТАСС.

В 2023 году более 100 российских шахматистов сменили спортивное гражданство, чтобы выступать за другие страны.