Карякин призвал поддерживать российских шахматистов, чтобы их не переманили в другие страны

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Гроссмейстер Сергей Карякин считает, что российских шахматистов необходимо поддерживать, чтобы они не сменили гражданство.
«У нас действительно есть много талантливых шахматистов. Сам это постоянно вижу, когда езжу по стране, играю с детьми во всех регионах. Самое главное — их поддержать, не упустить, чтобы их не переманили и чтобы они сумели показывать все, на что способны», — цитирует Карякина ТАСС.
В 2023 году более 100 российских шахматистов сменили спортивное гражданство, чтобы выступать за другие страны.