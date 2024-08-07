Карякин призвал правоохранительные органы дать оценку действиям шахматистки из Дагестана

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал «СЭ» инцидент с отравлением шахматистки Умайганат Османовой на первенстве Дагестана.

«Это действительно вопиющий случай, потому что спорт призван объединять. И, конечно, любые неспортивные моменты должны пресекаться. Тем более, что здесь это уже посягательство на жизнь, можно сказать. И пусть оценку ее действиям дадут правоохранительные органы. Но понятное дело, что такому человеку не место в спорте», — сказал Карякин «СЭ».

7 августа стало известно, что одной из участниц первенства Дагестана стало плохо во время соревнований, ей вызвали скорую. По камерам организаторы заметили, как другая участница турнира Амина Абакарова разливала на столик пострадавшей неизвестное вещество. Сейчас шахматистка уже задержана правоохранительными органами.