Карякин: «По качеству матч за звание чемпиона мира в этом году, на мой взгляд, был ниже обычного уровня»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал поражение россиянина Яна Непомнящего от китайца Дин Лижэня в матче за звание чемпиона мира.

«Я бы сказал, что мне, как зрителю, было интересно смотреть. Много результативных партий, много всего происходило, хотя признаюсь, что по качеству матч, на мой взгляд, он ниже обычного уровня, который мы привыкли видеть на матчах на первенство мира.

Процентов на 80 это были нервы. Потому что видно было, что соперники очень часто играют ниже своих возможностей. Я думаю, что на обстановку повлияло отсутствие Магнуса, и чувство, что каждый из них может выиграть этот мат. В первую очередь это сыграло злую шутку с Яном, наверное, потому что Ян действительно доминировал в классических шахматах и у него были все шансы выиграть этот матч, но что было — то было», — цитирует KP.RU Карякина.

30 апреля Непомнящий проиграл Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону. Карякин в 2016 году на тай-брейке уступил в матче за шахматную корону Магнусу Карлсену из Норвегии.