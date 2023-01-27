Карякин: «Проиграть Асаубаевой не стыдно»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин признался, что ему не стыдно было проиграть двукратной чемпионке мира по блицу Бибисаре Асаубаевой на турнире «Шахматные звезды». Он набрал 6 очков в 9 партиях и занял второе место, потерпев единственное поражение от шахматистки из Казахстана.

«В целом я играл хорошо, я доволен своим результатом. Конечно, были небольшие падения и взлеты. Я проиграл только одну партию, девушке Асаубаевой, но она играет очень хорошо, является чемпионкой мира, поэтому проиграть ей не стыдно. В остальных партиях где-то везло, где-то недобирал, но в целом все нормально», — цитирует ТАСС Карякина.

В турнире «Шахматные звезды» принимают участие 10 спортсменов из России, Испании, Азербайджана, Казахстана и Индии. Призовой фонд соревнований составляет 15 миллионов рублей.