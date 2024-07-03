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Карякин бросает вызов
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Шахматы

Сегодня, 19:44

Карякин проведет выставочный матч против Инаркиева

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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин сообщил, что гроссмейстер Сергей Карякин проведет выставочный матч против Эрнесто Инаркиева на турнире Moscow Open.

«Сергей нормально сыграл на турнире «Шахматные звезды». Понятно, что турнир выставочный, но тем не менее довольно представительный. Он также приглашен на выставочный матч в рамках Moscow Open, — сказал Смагин. — Там Карякин встретится с первым номером сборной Москвы Эрнесто Инаркиевым, они хорошо друг друга знают, будет рапид и блиц».

Moscow Open пройдет с 16 по 20 июля во Дворце гимнастики Ирины Винер.

Источник: ТАСС
Шахматы
Сергей Карякин (шахматы)
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