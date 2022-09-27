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Карякин бросает вызов
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27 сентября, 12:50

Карякин раскритиковал поступок Карлсена, публично обвинившего Ниманна в жульничестве

Алина Савинова

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен не должен был публично обвинять Ханса Ниманна в жульничестве без конкретных доказательств вины американца.

«При всем моем уважении к Магнусу пока все это находится в рамках домыслов. У него может быть мнение, что Ниманн — читер, а у кого-то оно другое. Вина Ниманна не доказана. Я думаю, что Магнус не прав, надо было подать апелляцию во время турнира и продолжать играть, потому что никто Ниманна за руку не поймал и ничего не случилось. Поэтому здесь я все-таки придерживаюсь мнения, что так делать нельзя. Если не пойман, значит, не вор, так получается. Я не сомневаюсь, что у Магнуса произошел какой-то сбой в нервной системе. Он связан с переживаниями после его отказа от чемпионского титула. К тому же Карлсен совершенно не умеет проигрывать. А здесь он проиграл малоизвестному человеку», — приводит РИА «Новости» слова 32-летнего спортсмена.

26 сентября норвежец Карлсен обвинил американского шахматиста Ниманна в жульничестве. Он заявил, что больше не хочет играть против него в турнирах. 19 сентября на Champions Chess Tour норвежский шахматист демонстративно снялся с матча против Ниманна в самом начале партии.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220927/karlsen-1819740819.html
Магнус Карлсен
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Магнус Карлсен обвинил американского шахматиста Ниманна в жульничестве

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