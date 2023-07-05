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Сегодня, 17:44

Карякин: «Думаю, Дворкович может что-то поменять в ФИДЕ, но не хочет»

Алина Савинова
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, стоит ли ждать его возвращения на международные соревнования под эгидой ФИДЕ.

«Надеюсь ли я на возвращение на международные соревнования? Надежда умирает последней. Хочется верить, что возможность выступать под российским флагом в скором времени будет. Но понимаю, что пока это нереалистично. С Дворковичем лично не общался по этому поводу, но позиция ФИДЕ известна. Думаю, что он может что-то поменять, но, очевидно, не хочет», — цитирует Карякина Metaratings.ru.

28 февраля Карякина исключили из рейтинга ФИДЕ, поскольку он не играл под эгидой организации на протяжении года. Ранее россиянин занимал 10-е место в рейтинге.

Источник: https://metaratings.ru/news/karyakin-dumayu-dvorkovich-mozhet-chto-to-pomenyat-v-fide-no-ochevidno-ne-khochet-263830/
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