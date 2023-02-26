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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 13:40

Карякин рассказал о своих целях на посту президента Федерации шахмат Подмосковья

Алина Савинова
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своих целях на посту президента Федерации шахмат Подмосковья (ФШП).

«Я объявил на вчерашнем собрании свой план по развитию шахмат в Московской области. Он касается, в первую очередь, детских шахмат, студенческих, проведения всевозможных турниров, чемпионатов Московской области. Также — формирования сборной для участия в чемпионате России. Много всего в планах, в том числе и [работа над программой] «Шахматы в школах». Я планирую подробно опубликовать это в своем Telegram-канале, чтобы все могли увидеть», — цитирует Карякина «Газета.Ru».

25 февраля Карякин был единогласно избран президентом Федерации шахмат Подмосковья.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/26/19833445.shtml
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