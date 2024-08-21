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Карякин бросает вызов
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Шахматы

Сегодня, 16:07

Карякин рассказал о том, как прошла поездка в зону СВО

Микеле Антонов
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин в разговоре с «СЭ» раскрыл детали поездки в зону СВО.

«Это современные реалии войны. Сидим обсуждаем с ребятами, что ты уже не видишь противника. Летают какие-то дроны. Новый мир. Но я надеюсь, что все будет хорошо и что мы не зря съездили. Передали бойцам определенные вещи. Отчет выложу в своем Telegram-канале», — сказал Карякин «СЭ».

Экс-претендент на титул чемпиона мира с первых дней поддержал СВО, за что был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) и пропустил турнир претендентов на мировую корону. Позже он рассказал, что на международных турнирах принципиально будет играть только под флагом России.

Шахматы
Сергей Карякин (шахматы)
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