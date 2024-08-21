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Карякин бросает вызов
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Шахматы

Сегодня, 15:41

Карякин рассказал о взрыве украинского дрона во время поездки в зону СВО

Микеле Антонов
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии «СЭ» рассказал, что стал свидетелем взрыва украинского дрона во время поездки в зону СВО.

«Ехали на двух машинах. Одна была впереди на определенном расстоянии. У нас были радиоэлектронные средства, которые срабатывали при приближении дрона меньше чем на километр. В какой-то момент система начала активно подавать сигналы. Были в замешательстве.

Ситуация, конечно, двоякая: в таких случаях можно останавливаться, чтобы выбежать из машины или ехать дальше сломя голову. Был выбран второй вариант. Для нас этот сигнал исчез. Но потом выяснилось, что дрон засек первую машину, которая ехала впереди. Автомобиль скрылся за поворотом и дрон взорвался буквально в полуметре, выбив стекла. Слава богу, что ничего страшного не произошло, с нами все нормально, мы доехали», — сказал Карякин «СЭ».

Карякин с первых дней поддержал СВО, за что был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) и пропустил турнир претендентов на мировую корону. Позже он рассказал, что на международных турнирах принципиально будет играть только под флагом России.

Шахматы
Сергей Карякин (шахматы)
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