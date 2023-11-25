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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 15:25

Карякин считает, что Федерация шахмат России ищет любой повод его унизить

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал пропуск турнира Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

24 ноября исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачева, говоря о пропуске турнира Карякиным, заявил, что у шахматиста другие приоритеты, поскольку он примет участие в коммерческом турнире.

«На эти даты я давно принял приглашение на участие в традиционном и очень престижном турнире «Шахматные звезды» в Москве, и в ФШР это прекрасно знали. ФШР вновь манипулирует фактами и пытается найти любой повод унизить и обвинить меня в непатриотизме, делая свои грязные рассылки по всем СМИ», — написал Карякин в своем Telegram-канале.

Турнир ШОС пройдет 17-18 декабря в китайском Циндао.

В 2016 году Карякин одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. 33-летний спортсмен является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

Источник: Telegram-канал Сергея Карякина.
Шахматы
Сергей Карякин (шахматы)
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