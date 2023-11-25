Карякин считает, что Федерация шахмат России ищет любой повод его унизить

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал пропуск турнира Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
24 ноября исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачева, говоря о пропуске турнира Карякиным, заявил, что у шахматиста другие приоритеты, поскольку он примет участие в коммерческом турнире.
«На эти даты я давно принял приглашение на участие в традиционном и очень престижном турнире «Шахматные звезды» в Москве, и в ФШР это прекрасно знали. ФШР вновь манипулирует фактами и пытается найти любой повод унизить и обвинить меня в непатриотизме, делая свои грязные рассылки по всем СМИ», — написал Карякин в своем Telegram-канале.
Турнир ШОС пройдет 17-18 декабря в китайском Циндао.
В 2016 году Карякин одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. 33-летний спортсмен является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).