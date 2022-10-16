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Сегодня, 19:32

Карякин считает, что Мамедову не стоило отказываться от продолжения борьбы с Карлсеном на турнире Titled Tuesday

Алина Савинова

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что азербайджанский шахматист Рауф Мамедов зря отказался от продолжения партии с чемпионом мира Магнусом Карлсеном на онлайн-турнире по блицу Titled Tuesday.

«На мой взгляд, Рауф слишком близко к сердцу воспринял такой ход Магнуса, лучше бы собрался и выиграл партию, получив такое преимущество в дебюте. Тем более он шел на первом месте в турнире. Думаю, что он погорячился. Я согласен, что это не очень красиво со стороны Карлсена, но надо было по-спортивному его наказать. Это как если бы боксер вышел и просто с опущенными руками стоял и смеялся над оппонентом», — цитирует Карякина ТАСС.

Мамедов отказался на втором ходу продолжать партию с норвежским шахматистом, посчитав его первый ход издевательским.

Азербайджанец занимает 54-е место в рейтинге по блицу, Карлсен — четвертый.

Источник: https://tass.ru/sport/16070287
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