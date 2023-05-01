Карякин считает, что Непомнящему необходимо отдохнуть после поражения от Дин Лижэня

Гроссмейстер Сергей Карякин считает, что россиянину Яну Непомнящему нужно отдохнуть после поражения от китайца Дин Лижэня в матче за звание чемпиона мира.

«По себе знаю, играл с Магнусом тай-брейк, как сложно потом восстановиться. Мне кажется, что после такого строго обязательно отдыхать. Если бы я был врачом, то настаивал бы на этом», — приводит ТАСС слова Карякина.

30 апреля Непомнящий проиграл Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону. Карякин в 2016 году на тай-брейке уступил в матче за шахматную корону Магнусу Карлсену из Норвегии.