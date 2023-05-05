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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 12:05

Карякин считает, что Непомнящий отойдет от поражения Дин Лижэню в течение года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что российскому шахматисту Яну Непомнящему может потребоваться год, чтобы психологически восстановиться после поражения в матче за звание чемпиона мира.

«Помню, когда я играл матч с Магнусом Карлсеном, то отдал все силы и вернулся разбитый, уставший. Но получилось, что мое внимание переключилось естественным образом, потому что месяц после матча занимался популяризацией шахмат, давал интервью, лекции, мастер-классы. Практически не занимался в это время шахматами, а через месяц выступал на чемпионате мира по блицу и быстрым шахматам, и в блице как раз удалось обойти Магнуса, выиграть у него личную встречу и в итоге занять первое место. Полноценное отхождение от матча может занимать до года. Ты отдаешь все силы, и потом очень серьезное опустошение. С другой стороны, надо отдать должное Яну. После тяжелейшего проигрыша Магнусу в прошлом матче он достаточно быстро восстановился и вновь выиграл турнир претендентов и с честью боролся в матче с Дин Лижэнем. Поэтому у Яна есть опыт, но здесь главный вопрос не физического состояния, а психологического. И психологически восстановиться после такого матча может быть сложнее, ведь те выигрышные моменты, которые Ян упустил, могут очень долго не давать себя забыть», — приводит слова Карякина ТАСС.

30 апреля Непомнящий на тай-брейке уступил китайцу Дин Лижэню в матче за звание чемпиона мира по шахматам, проиграв белыми фигурами заключительную, четвертую, партию в быстрые шахматы. В 2016 году Карякин на тай-брейке уступил в матче за шахматную корону норвежцу Магнусу Карлсену.

Источник: https://tass.ru/sport/17684083
Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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