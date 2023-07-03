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Сегодня, 14:02

Карякин считает, что система ВАР в шахматах может быть полезна в детских турнирах

Алина Савинова
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что система ВАР может помогать судьям в детских и юношеских шахматных турнирах.

«Надо оговориться, что роль судьи в шахматах невысокая, он следит за порядком, чтобы не было разговоров во время партий, и не делает ничего сверхъестественного в отличие от футбола, где роль рефери ключевая. Спорные ситуации в шахматах бывают в основном в детских и юношеских турнирах, когда игрок, например, может взять фигуру и не сделать ход ею, а потом говорить, что он ничего не трогал. Если судья не видел этого момента сам, то сложно доказать, поэтому тут ВАР может быть полезен», — приводит ТАСС слова Карякина.

3 июля стало известно, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) планирует ввести ВАР на соревнованиях под эгидой организации. Отмечалось, что система видеопомощи арбитров будет внедрена на молодежном чемпионате Западной Азии.

Источник: https://tass.ru/sport/18175845
Шахматы
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