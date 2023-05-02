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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 12:40

Карякин считает, что участие Карлсена в следующем турнире претендентов не очевидно

Алина Савинова
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин не уверен, что норвежский шахматист Магнус Карлсен станет принимать участие в турнире претендентов в следующем году.

«Мне кажется, что будет странно для Магнуса играть в турнире претендентов. С другой стороны, может быть, он захочет почувствовать этот вкус борьбы, вновь выиграть чемпионство. Но готов ли он снова отбираться на матч за шахматную корону через турнир претендентов? Это не очевидно», — приводит ТАСС слова Карякина.

30 апреля россиянин Ян Непомнящий на тай-брейке уступил представителю Китая Дин Лижэню в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Непомнящий в матче за звание чемпиона мира должен был играть с Карлсеном, однако норвежец отказался от участия.

Источник: https://tass.ru/sport/17656971
Шахматы
Магнус Карлсен
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