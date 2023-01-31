Карякин считает, что участие в азиатских турнирах будет мотивировать российских шахматистов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что участие в турнирах под эгидой Азиатской шахматной федерации (ACF) будет мотивировать российских шахматистов.

«С учетом антироссийской политики нам не дают играть в европейских соревнованиях, поэтому переход в Азию вполне логичен. Там очень серьезная конкуренция и очень хорошо развита шахматная школа, нам будет непросто. С другой стороны, это даст положительную мотивацию и хороший опыт нашим спортсменам», — приводит ТАСС слова Карякина.

В апреле 2022 года наблюдательный совет Федерации шахмат России (ФШР) единогласно проголосовал за вхождение в состав ACF после решения Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о недопуске россиян до участия в командных соревнованиях. В данный момент российские шахматисты могут выступать в индивидуальных соревнованиях под эгидой ФИДЕ в нейтральном статусе.

С 26 февраля по 3 марта в Абу-Даби (ОАЭ) будет проходить генеральная ассамблея ACF. Один из вопросов, вынесенный на повестку — обсуждение запроса ФШР о переходе из Европейского шахматного союза в ACF.