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Карякин бросает вызов
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Шахматы

Сегодня, 10:00

Карякин сообщил о готовности пригласить Карлсена на соревнования по шахбегу: «Рады всем»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Гроссмейстер Сергей Карякин в интервью «СЭ» высказался о возможных участниках соревнований по шахбегу.

— Можно усложнить: бежать с телефоном и играть в онлайн-шахматы, параллельно преодолевая определенную дистанцию.

— Такое тоже можно, но, конечно, я имел в виду обычные шахматы (смеется). Какое-то количество ходов бежишь, тоже все это на время должно быть. Я думаю, можно придумать. Было бы желание.

— Можно было бы даже Магнуса Карлсена там победить.

— Он очень спортивный. Правда, Магнус больше занимается игровыми видами. Например, он любит футбол. В принципе шахбег должен быть вне политики. Мы бы были рады всем, но пока до проведения этого формата еще очень далеко. Пока это на уровне идеи.

Полностью интервью Карякина читайте на сайте «СЭ»

Магнус Карлсен
Сергей Карякин (шахматы)
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