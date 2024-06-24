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Шахматы

Сегодня, 08:15

Карякин сообщил о скором открытии школ в Донецке, Луганске и Мариуполе: «Уже идет ремонт»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Гроссмейстер Сергей Карякин в интервью «СЭ» ответил на вопрос об открытии шахматных школ в Донецке, Луганске и Мариуполе.

— Что вы можете сказать о шахматах в новых регионах, насколько там развит этот вид спорта?

— Шахматы там пользуются большой популярностью. Мы стараемся поддержать местное спортивное сообщество, и у нас уже есть договоренность о предоставлении нам помещения для открытия шахматных школ Сергея Карякина в Донецке, в Луганске и в Мариуполе. Там уже идет ремонт. Я надеюсь, что в этом году они уже откроются.

— Будете кого-то приглашать на открытие?

— Честно говоря, мы об этом не думали. Самое главное, что это не какая-то пиар-составляющая. Главное, чтобы дети могли заниматься и втягиваться в мирную жизнь, в созидательный процесс и вместе с этим могли развиваться.

Карякин с первых дней поддержал СВО, за что был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) и пропустил турнир претендентов на мировую корону. Позже он рассказал, что на международных турнирах принципиально будет играть только под флагом России.

Полностью интервью Карякина читайте на сайте «СЭ»

Сергей Карякин (шахматы)
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