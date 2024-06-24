Карякин сообщил о скором открытии школ в Донецке, Луганске и Мариуполе: «Уже идет ремонт»

Сегодня, 08:15
Гроссмейстер Сергей Карякин в интервью «СЭ» ответил на вопрос об открытии шахматных школ в Донецке, Луганске и Мариуполе.
— Что вы можете сказать о шахматах в новых регионах, насколько там развит этот вид спорта?
— Шахматы там пользуются большой популярностью. Мы стараемся поддержать местное спортивное сообщество, и у нас уже есть договоренность о предоставлении нам помещения для открытия шахматных школ Сергея Карякина в Донецке, в Луганске и в Мариуполе. Там уже идет ремонт. Я надеюсь, что в этом году они уже откроются.
— Будете кого-то приглашать на открытие?
— Честно говоря, мы об этом не думали. Самое главное, что это не какая-то пиар-составляющая. Главное, чтобы дети могли заниматься и втягиваться в мирную жизнь, в созидательный процесс и вместе с этим могли развиваться.
Карякин с первых дней поддержал СВО, за что был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) и пропустил турнир претендентов на мировую корону. Позже он рассказал, что на международных турнирах принципиально будет играть только под флагом России.
Полностью интервью Карякина читайте на сайте «СЭ»