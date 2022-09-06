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Карякин бросает вызов
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6 сентября, 03:41

Карякин: «Уверен, что моя дисквалификация ФИДЕ будет продлена»

Сергей Разин
корреспондент

Российский шахматист Сергей Карякин поделился мнением о своей дисквалификации ФИДЕ.

«Моя дисквалификация заканчивается в сентябре, но я знаю из своих источников, что ФИДЕ будет проводить новое заседание где будет рассматриваться продление. Я на 90 процентов уверен, что моя дисквалификация будет продлена», — приводит слова Карякина ТАСС.

Карякин отбывает дисквалификацию ФИДЕ, которая закончится 21 сентября.

Карякин является победителем турнира претендентов в 2016 году, обладателем Кубка мира ФИДЕ-2015, чемпионом мира по быстрым шахматам-2012, чемпионом мира по блицу-2016, а также двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019).

Источник: https://tass.ru/sport/15658045
Сергей Карякин (шахматы)
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