Карякин высоко оценил женскую сборную России по шахматам

Сегодня, 10:43
Участник матча за мировую шахматную корону 2016 года Сергей Карякин считает, что женская сборная России по шахматам собрала сильную команду на чемпионат мира.
«Здорово, что женщинам разрешили играть в команде на чемпионате мира, — цитирует Карякина ТАСС. — Если у мужчин мы пока видим спад, то у женщин есть заметные достижения на высшем уровне. У нас есть две участницы турнира претенденток — это Саша Горякина и Катя Лагно. Думаю, у нас будет сильная команда, но и соперники — сборные Китая и Индии — тоже привезут хороший состав».
Карякин был дисквалифицирован ФИДЕ за поддержку СВО и пропустил турнир претендентов в 2022 году. С тех пор он не участвует в международных турнирах. Сейчас шахматисты из России играют под флагом ФИДЕ.
Чемпионат мира проходит в Испании и завершится 23 ноября.