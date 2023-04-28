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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 14:11

Карякин выступит на командном чемпионате России в составе сборной Московской области

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат Подмосковья гроссмейстер Сергей Карякин выступит на командном чемпионате России в составе сборной Московской области.

«Сборная Подмосковья собирается на чемпионат России в Сочи. У нас будет мужская команда, две женские, несколько юношеских. Более 60 человек едет на турнир. Спасибо спонсорам, министру спорта Подмосковья Дмитрию Абаренову за помощь. Я тоже буду играть. Думаю, и мне полезно получить игровой опыт. Хочется рейтинг вернуть», — приводит слова Карякина ТАСС.

В феврале 2023 года Карякин был исключен из рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE), так как более года не выступал в турнирах под эгидой организации. В предыдущей версии рейтинга он занимал 10-е место.

Источник: https://tass.ru/sport/17636359
Шахматы
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