Карякин заявил, что ФИДЕ должна осудить Германию за антироссийские шаги

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) должна выступить с осуждающим заявлением в адрес Германии. Страна отменяет финансовые выплаты шахматистам за участие в одних соревнованиях с россиянами.

«Шаг этот абсолютно не дружественный, но с точки зрения того, что происходит довольно продолжительное время, они продолжают свое антироссийское движение. Я уже давно говорил, несмотря на мои некоторые разногласия с Федерацией шахмат России, что полностью поддерживаю курс перехода в азиатскую федерацию. Нас в европейских шахматах не ждут. И это очередное доказательство», — рассказал Карякин ТАСС.

Сообщалось, что шахматисты из Германии будут лишаться государственных субсидий в случае участия в одних турнирах с российскими и белорусскими спортсменами.