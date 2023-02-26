Карякин заявил, что готов играть за рубежом только под флагом России

Гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что на его решение выступать на международных турнирах только под российским флагом, а не в нейтральном статусе не повлияло избрание его президентом Федерации шахмат Подмосковья.

«Я не считаю, что избрание президентом Федерации шахмат Подмосковья должно каким-то образом повлиять на мое решение выступать на международных турнирах только под российским флагом. Наоборот, я в определенной степени теперь становлюсь человеком с серьезным официальным статусом. Если до этого времени у меня не было официальных постов, кроме работы в составе Общественной палаты России, то теперь я возглавил общественную организацию, которую хочется развивать как можно лучше. Но подчеркну, что я хочу играть в международных турнирах только под российским флагом. Мое решение не изменилось», — цитирует Карякина «РИА Новости».

Российский гроссмейстер Сергей Карякин избран президентом Федерации шахмат Подмосковья 25 февраля.