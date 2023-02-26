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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 13:41

Карякин заявил, что готов играть за рубежом только под флагом России

Виктория Кравченко
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Гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что на его решение выступать на международных турнирах только под российским флагом, а не в нейтральном статусе не повлияло избрание его президентом Федерации шахмат Подмосковья.

«Я не считаю, что избрание президентом Федерации шахмат Подмосковья должно каким-то образом повлиять на мое решение выступать на международных турнирах только под российским флагом. Наоборот, я в определенной степени теперь становлюсь человеком с серьезным официальным статусом. Если до этого времени у меня не было официальных постов, кроме работы в составе Общественной палаты России, то теперь я возглавил общественную организацию, которую хочется развивать как можно лучше. Но подчеркну, что я хочу играть в международных турнирах только под российским флагом. Мое решение не изменилось», — цитирует Карякина «РИА Новости».

Российский гроссмейстер Сергей Карякин избран президентом Федерации шахмат Подмосковья 25 февраля.

Карякин становился чемпионом мира по быстрым шахматам в 2012 году и блицу в 2016-м. Россиянин является обладателем Кубка мира-2015.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230226/karyakin-1854386424.html
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