Карякин заявил, что следующая партия для Непомнящего будет непростой

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о настрое россиянина Яна Непомнящего и китайца Дин Лижэня на матч за звание чемпиона мира по шахматам.

«В матче с Магнусом Карлсеном он перегорел. Для Яна это был первый матч такого уровня, он много тренировался, и это сказалось на его настрое. Говоря спортивным языком, он просто перегорел. А к игре с Дин Лижэнем Ян подошел сдержанно, видимо, отдохнул перед турниром и подошел к нему с огромным желанием, со вкусом к игре и победам. Что касается Дина, то в прошлых партиях он был не в своей тарелке, это видно и по заявлениям, и по поведению. После первой партии Дин променял свою пятизвездочную гостиницу, которую ему предоставили организаторы турнира, на трехзвездочную при посольстве Китая. Однозначно, что эта ситуация повлияла на его эмоциональный фон. Но надо признать, что сегодня он выглядел намного лучше. Видно, что он собрался. Так что впереди Яна ждет непростая партия», — приводит RT слова Карякина.

В третьей партии матча за мировую шахматную корону Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью. Четвертая партия пройдет в четверг, 13 апреля. Россиянин будет играть черными фигурами.