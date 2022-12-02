Карякина выдвинули на пост президента Федерации шахмат России

Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула гроссмейстера Сергея Карякина на пост президента Федерации шахмат России (ФШР), сообщили в пресс-службе ФШР.

«Федерация шахмат Чеченской Республики 2 декабря выдвинула кандидатуру Карякина на пост президента ФШР», — цитирует ТАСС представителя Федерации.

Срок выдвижения кандидатов завершился 2 декабря в 18.00 по московскому времени. Кандидат должен дать свое согласие до 5 декабря 18.00 по московскому времени.

ФШР с 2014 года возглавляет Андрей Филатов. Ранее стало известно, что он будет переизбираться на пост президента организации.

32-летний Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).