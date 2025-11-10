Кипр примет турнир претендентов по шахматам в 2026 году

10 ноября, 16:40
Мужской и женский турниры претендентов по шахматам в 2026 году примет Кипр, сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации.
Турниры пройдут с 28 марта по 16 апреля в деревне Пейя.
В каждом примут участие восемь игроков. Победители сразятся за мировую шахматную корону с нынешними чемпионами.
У мужчин титул удерживает индийский гроссмейстер Доммараджу Гукеш, у женщин — китаянка Цзюй Вэньцзюнь.
juvekos
лучше чем деревня гоа, где проходит третье\четвертое по значимости шахматное событие) вообще на кипре супер, а уж в эти сроки так тем более)
10.11.2025
андрей андреев
что ж это за деревня такая, что там проходит второе по значимости шахматное событие?
10.11.2025