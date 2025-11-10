Видео
Шахматы

10 ноября, 16:40

Кипр примет турнир претендентов по шахматам в 2026 году

Анастасия Пилипенко

Мужской и женский турниры претендентов по шахматам в 2026 году примет Кипр, сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации.

Турниры пройдут с 28 марта по 16 апреля в деревне Пейя.

В каждом примут участие восемь игроков. Победители сразятся за мировую шахматную корону с нынешними чемпионами.

У мужчин титул удерживает индийский гроссмейстер Доммараджу Гукеш, у женщин — китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

2

  • juvekos

    лучше чем деревня гоа, где проходит третье\четвертое по значимости шахматное событие) вообще на кипре супер, а уж в эти сроки так тем более)

    10.11.2025

  • андрей андреев

    что ж это за деревня такая, что там проходит второе по значимости шахматное событие?

    10.11.2025

