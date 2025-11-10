Кипр примет турнир претендентов по шахматам в 2026 году

Мужской и женский турниры претендентов по шахматам в 2026 году примет Кипр, сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации. Турниры пройдут с 28 марта по 16 апреля в деревне Пейя. В каждом примут участие восемь игроков. Победители сразятся за мировую шахматную корону с нынешними чемпионами. У мужчин титул удерживает индийский гроссмейстер Доммараджу Гукеш, у женщин — китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

juvekos лучше чем деревня гоа, где проходит третье\четвертое по значимости шахматное событие) вообще на кипре супер, а уж в эти сроки так тем более) 10.11.2025