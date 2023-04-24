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Сегодня, 17:59

Кишнев заявил, что россиянину надо сохранить голову на последние партии матча за шахматную корону

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Секундант российского гроссмейстера Яна Непомнящего Сергей Кишнев высказался о матче за шахматную кору с китайцем Дином Лижэнем.

«Можно сказать, что вообще у них тактика была — вымотать Яна. Они каждый раз шли на борьбу. А нам надо, наоборот, надо сохранить голову на последние три последние партии. Понятно, что там напряжение и ответственность за каждый ход очень высоки, но на автопилоте надо будет как-то доезжать, долетать. Есть такой соблазн, ведя в счете, не дать сопернику лишних шансов. Потому что если ты хочешь сыграть на выигрыш, ты должен как-то рисковать, создавать сложную позицию, идти на сложную борьбу. А здесь осталось только три партии до общей победы, и лезть на рожон просто неохота. Я бы сказал, что по теории вероятности это правильно. Но, сами понимаете, все может развернуться в одной партии», — приводит слова Кишнева "KP.RU".

После 11-й партии счет в матче 6-5 в пользу Непомнящего. 12-я партия состоится 26 апреля.

шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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