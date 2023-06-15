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Сегодня, 12:15

Команда гимназии имени Е. Примакова выиграла финал «Белой ладьи»

Фото Владимир Барский
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В оздоровительном комплексе «Сочи Парк Отель» завершился 54-й финал «Белой ладьи».

Дружина из подмосковной гимназии им. Е. Примакова, уверенно лидировавшая на протяжении всего турнира, так же уверенно заняла чистое первое место. За команду выступали Максим Чертков, Александр Усов, Александр Федосов и Ирен Люцингер, тренер — гроссмейстер Игорь Ягупов.

Победителям достался главный приз: сертификат на участие в престижном международном соревновании с сопутствующей экскурсионной программой.

Второе место занял коллектив из Курчатовской школы (Москва), третьими финишировали учащиеся лицея №180 «Полифорум» (Екатеринбург).

Всего в турнире участвовало 87 команд — 85 российских из различных регионов и две дружины из Белоруссии и Киргизии.

Общее руководство организацией соревнований осуществляли Министерство спорта Российской Федерации, Федерация шахмат России при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Фонда Тимченко в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Генеральный партнер ФШР — ПАО «ФосАгро». Партнеры соревнования — ПАО «Аэрофлот», федеральная территория «Сириус» и оздоровительный комплекс «Сочи Парк Отель».

(Владимир Барский)

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