Команда Костромской области победила на чемпионате России по спорту слепых

В Ярославле завершился командный чемпионат России по быстрым шахматам по спорту слепых.

В чемпионате приняли участие девять команд из восьми регионов России. Это такие регионы, как Москва, Костромская, Московская, Новосибирская, Ростовская, Самарская области, Республика Хакасия, а также Республика Дагестан (два коллектива).

Одержав 8 командных побед из 8, набрав при этом 20 очков из 24 возможных, уверенную победу в чемпионате одержала команда Костромской области, впервые став чемпионом России. Состав команды: Максим Ермаков, Вячеслав Макаров, Мхитар Оганисян. По итогам турнира спортсмены команды-победительницы выполнили норматив звания «Мастер спорта России».

По 16,5 очка набрали две команды. По дополнительным показателям второе место присуждено команде Республики Хакасия (Евгений Суслов, Руслан Драганов, Владимир Малецкий). Третье место заняла команда Москвы (Алексей Комиссаров, Денис Костюков, Андрей Базюк).

(Дмитрий Андреев)