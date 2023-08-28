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Сегодня, 22:40

Команда Непомнящего выиграла чемпионат мира по рапиду

Виктория Кравченко
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Команда WR Chess, в составе которой выступал россиянин Ян Непомнящий, стала победителем командного чемпионата мира по рапиду.

В команду также вошли американец Уэсли Со, узбекистанец Нодирбек Абдусатторов, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, индиец Рамешбабу Прагнанандха, немец Винсент Каймер, китаянка Хоу Ифань, представляющая Швейцарию Александра Костенюк и Вадим Розенштейн из Германии. WR Chess одержала 11 побед при одной ничьей в 12 матчах на турнире.

Второе заняла команда Freedom, за которую выступали россияне Даниил Дубов, Евгений Наер и Полина Шувалова, а также индийцы Вишванатан Ананд и Видит Сантош Гуджрати, румыны Рихард и Йована Раппорт, израильтяне Эмиль Сутовский и Александр Шапиро.

Турнир прошел в Дюссельдорфе.

Ян Непомнящий
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