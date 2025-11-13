Команда России — победитель турнира стран ШОС

В Харбине завершился 7-й командный турнир стран ШОС. Он проходил по круговой системе с участием 11 команд. Сборную России представляли Савва Ветохин, Артем Усков, Роман Шогджиев и Анна Шухман, тренер-капитан команды — Евгений Томашевский.

В заключительный игровой день состоялось три тура. Россияне выиграли у команды «Китай Хэйлунцзян» и у беларусов, а также сделали ничью с рейтинг-фаворитами — сборной Китая.

Набрав 18 матчевых очков, команда России заняла чистое первое место. На 1 очко отстала сборная Китая. По 13 матчевых очков в активе у Казахстана и Монголии; лучше дополнительные показатели вывели казахских шахматистов на третье место.

Артем Усков показал лучший результат среди всех участников турнира — 8,5 очков из 10. Анна Шухман набрала 8 очков. Ее победа «по заказу» в последнем туре над Лу Миаои (Китай) в итоге решила исход турнира.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал победу россиян в ТАСС:

— Поздравляю нашу молодую команду с очередным триумфом! На турнире стран ШОС Савва Ветохин, Артем Усков, Роман Шогджиев и Анна Шухман доказали свою силу, сражаясь с более взрослыми и опытными соперниками. Также поздравляю и благодарю родителей ребят и наших тренеров, в частности — Евгения Томашевского, который был капитаном команды в Китае, и всех, кто поддерживает и работает с нашей молодежью. Желаю всем новых успехов и достижений!

По итогам турнира ФШР подала заявку на внесение достижения Романа Шогджиева в Книгу рекордов России как самого юного дебютанта национальной сборной, выигравшего международный командный турнир.

Пресс-служба ФШР