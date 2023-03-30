Команды из Калмыкии заняли пьедестал почета на турнире «Восхождение»

В оздоровительном комплексе «Сочи Парк Отель» завершились седьмые Всероссийские соревнования среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот «Восхождение». В турнире приняли участие 47 команд из 32 регионов России.

Все призовые места заняли калмыцкие шахматисты. На протяжении всей гонки уверенно лидировали воспитанники БУ РЦАФКС Республики Калмыкии, которые в итоге и стали победителями соревнований. Команда набрала 25,5 очка. Второе место заняли представители КОУ РК «ЦАСШИ» (Республика Калмыкия, п. Цаган Аман) — 22,5 очка. На пол-очка отстал коллектив КОУ РК «ККК РК имени О.И. Городовикова» (Республика Калмыкия, г. Элиста).

Награждение призеров проводил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, поблагодаривший спонсоров и партнеров турнира. В конце церемонии дети посмотрели фильм о соревновании.