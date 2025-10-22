Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

22 октября, 23:24

Комитет по этике ФИДЕ рассмотрит заявления Крамника о смерти Народицкого

Владимир Крамник.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Комитет по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (ФИДЕ) рассмотрит заявления российского гроссмейстера Владимира Крамника о смерти американского шахматиста Дэниэла Народицкого, сообщил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

«Человеческая жизнь и достоинство — фундаментальные ценности, которые разделяем все мы. Пока мы уважаем и любим игру в шахматы, которая объединяет всех нас, эти ценности должны быть превыше всего. В последнее время публичные обсуждения в мире шахмат слишком часто выходят за пределы приемлемого, вредят не только репутации, но и состоянию людей. Когда это происходит, обсуждения могут превратиться в травлю и персональные атаки — это серьезно беспокоит в современной среде.

Шахматное сообщество давно с уважением относится к достижениям Владимира Крамника, и его вклад в наш спорт невозможно отрицать. Однако те же высокие стандарты, которые сопутствуют великим достижениям, возлагают ответственность за соблюдение принципов честности и уважения, а также за популяризацию спорта.

Я вместе с правлением ФИДЕ направлю вопрос о всех последних публичных заявлениях, сделанных Крамником как до, так и после трагической гибели Дэниэла Народицкого, в комиссию ФИДЕ по этике и дисциплине для независимого рассмотрения.

В то же время я подтверждаю, что ФИДЕ будет принимать соответствующие меры в любом случае, когда в шахматном сообществе будет проявляться неуважение, публичные унижения или травля. Мы все ответственны за то, чтобы наш спорт оставался местом для честности, уважения и человечности — ценностей, которые всегда должны быть превыше враждебности и разобщенности», — говорится в заявлении Дворковича, опубликованном на сайте ФИДЕ.

Ранее Крамник сообщил, что намерен обратиться в суд из-за угроз и обвинений, полученных после смерти Народицкого. После смерти шахматиста некоторые пользователи соцсетей обвинили Крамника в оказании психологического давления, которое, по их мнению, могло привести к гибели американца. Сам Крамник заявил, что ранее неоднократно призывал общественность обратить внимание на проблемы Народицкого со здоровьем и отмечал его странное поведение на стримах.

Народицкий выступал за сборную США на командном чемпионате мира по шахматам-2015. В 2019 году он разделил первое место на чемпионате США среди мастеров. Спортсмен занимал 151-е место в рейтинге ФИДЕ.

Отец Народицкого иммигрировал в США с Украины, а мать шахматиста родом из Азербайджана. В командных турнирах шахматист выступал за клуб Crestbook международного гроссмейстера, тренера и комментатора Сергея Шипова. Народицкий написал несколько книг о шахматах, в том числе на русском языке, также он регулярно вел онлайн-трансляции, в которых общался со зрителями по-русски.

Даниэль Народицкий.Ушел шахматный пассионарий. Не стало гроссмейстера Даниэля Народицкого

Telegram Дзен Max
Аркадий Дворкович
Владимир Крамник
ФИДЕ
Читайте также
В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя