Комитет по этике ФИДЕ рассмотрит заявления Крамника о смерти Народицкого

Комитет по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (ФИДЕ) рассмотрит заявления российского гроссмейстера Владимира Крамника о смерти американского шахматиста Дэниэла Народицкого, сообщил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

«Человеческая жизнь и достоинство — фундаментальные ценности, которые разделяем все мы. Пока мы уважаем и любим игру в шахматы, которая объединяет всех нас, эти ценности должны быть превыше всего. В последнее время публичные обсуждения в мире шахмат слишком часто выходят за пределы приемлемого, вредят не только репутации, но и состоянию людей. Когда это происходит, обсуждения могут превратиться в травлю и персональные атаки — это серьезно беспокоит в современной среде.

Шахматное сообщество давно с уважением относится к достижениям Владимира Крамника, и его вклад в наш спорт невозможно отрицать. Однако те же высокие стандарты, которые сопутствуют великим достижениям, возлагают ответственность за соблюдение принципов честности и уважения, а также за популяризацию спорта.

Я вместе с правлением ФИДЕ направлю вопрос о всех последних публичных заявлениях, сделанных Крамником как до, так и после трагической гибели Дэниэла Народицкого, в комиссию ФИДЕ по этике и дисциплине для независимого рассмотрения.

В то же время я подтверждаю, что ФИДЕ будет принимать соответствующие меры в любом случае, когда в шахматном сообществе будет проявляться неуважение, публичные унижения или травля. Мы все ответственны за то, чтобы наш спорт оставался местом для честности, уважения и человечности — ценностей, которые всегда должны быть превыше враждебности и разобщенности», — говорится в заявлении Дворковича, опубликованном на сайте ФИДЕ.

Ранее Крамник сообщил, что намерен обратиться в суд из-за угроз и обвинений, полученных после смерти Народицкого. После смерти шахматиста некоторые пользователи соцсетей обвинили Крамника в оказании психологического давления, которое, по их мнению, могло привести к гибели американца. Сам Крамник заявил, что ранее неоднократно призывал общественность обратить внимание на проблемы Народицкого со здоровьем и отмечал его странное поведение на стримах.

Народицкий выступал за сборную США на командном чемпионате мира по шахматам-2015. В 2019 году он разделил первое место на чемпионате США среди мастеров. Спортсмен занимал 151-е место в рейтинге ФИДЕ.

Отец Народицкого иммигрировал в США с Украины, а мать шахматиста родом из Азербайджана. В командных турнирах шахматист выступал за клуб Crestbook международного гроссмейстера, тренера и комментатора Сергея Шипова. Народицкий написал несколько книг о шахматах, в том числе на русском языке, также он регулярно вел онлайн-трансляции, в которых общался со зрителями по-русски.