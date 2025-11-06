Крамник надеется очистить шахматный мир от коррупции

14-й чемпион мира Владимир Крамник в интервью «СЭ» заявил о полной поддержке своей семьи в античитерской деятельности.

«Как на все последние события реагируют члены моей семьи? Они меня очень поддерживают, хотя им сейчас непросто. Я не люблю выглядеть жертвой, но травля в отношении меня идет очень давно. Сначала от Накамуры и некоторых других деятелей. В этом же году идет мощнейшая, беспрецедентная по масштабу и циничности пиар-кампания, которая имела серьезные последствия для моих близких. В том числе медицинские. Это правда, хоть не говорил об этом и теперь не хочу углубляться. Сейчас наступил более сложный период, но мы держимся вместе.

После случившегося с Даниэлем мы поговорили, нашли полное взаимопонимание. Они знают то, чего не знает большинство людей, и понимают, что правда на моей стороне. Я прекрасно понимаю, против кого имею дело. Это опасные люди, громадные деньги зашатались в связи с моей деятельностью. Но я надеюсь, что все будет нормально и у меня получится очистить шахматный мир от коррупции. Поэтому не надо вестись на пиар-уловки. Большая часть того, что сейчас пишется в западных СМИ на мою тему, — откровенная ложь, которую очень легко опровергнуть. Одно из крупных американских медиа уже удалило опубликованный им материал по запросу моего адвоката под угрозой судебного иска. Он продолжает слать подобные требования другим. Надеюсь, многие последуют этому примеру. Мне не остается никакого выбора, кроме как открывать дела. В суде все решают не деньги, там все будут решать факты», — заявил Крамник в интервью «СЭ».