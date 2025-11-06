Крамник: «Публичные обвинения в травле Народицкого — это легко доказуемая ложь, которую продвигают силы, желающие замять дело»

14-й чемпион мира Владимир Крамник в интервью «СЭ» рассказал о странных деталях смерти американского гроссмейстера Даниэля Народицкого.

- Скоропостижная смерть одного из главных лиц Chess.com последних лет Даниэля Народицкого повергла в шок шахматное сообщество. Вы давно были с ним знакомы? Как бы вы описали свое отношение к нему?

— Мы мало знали друг друга, никаких проблем у нас не было до определенного момента. С моей стороны не было чего-то личного, но возникли всем известные обстоятельства. Случившееся — трагедия, шок для всего шахматного мира. Я до сих пор обескуражен обстоятельствами его кончины и всем массовым безумием, происходящим после. Накануне, посмотрев фрагменты его стрима, я публично написал, что ему нужна помощь. Было очевидно, что человека надо спасать. У многих, видевших этот стрим, возникли обоснованные подозрения о возможном применении каких-то препаратов. Мне отвечали: «Хватит на него нападать, все в порядке». Но я же видел... Я не «нападал», просил помочь человеку.

Были видны его проблемы, но все это «дружно» проигнорировали. Gens Una Sumus [«Мы — одна семья» — девиз ФИДЕ, лат.]... А когда его не стало, меня так же «единогласно сделали виноватым». Я начал получать оскорбления и прямые угрозы, сотнями. Все это очень печально. А после еще и черный пиар, направленный против меня, это уже находится за гранью всех рамок морали. Публичные обвинения в буллинге или даже травле Народицкого — это легко доказуемая ложь, которую продвигают силы, желающие замять дело и найти козла отпущения, — сказал Крамник «СЭ».

В 2024 году Крамник опубликовал видео, в котором выразил подозрения в читерстве со стороны Народицкого в онлайн-шахматах. После смерти американца некоторые пользователи соцсетей начали обвинять российского гроссмейстера в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.