22 октября, 21:56

Крамник подаст в суд из-за угроз после смерти шахматиста Народицкого

Владимир Крамник.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский гроссмейстер Владимир Крамник заявил, что намерен подать в суд из-за угроз и обвинений, которые поступили в его адрес после смерти американского шахматиста Дэниэла Народицкого.

«Команда юристов уведомила полицию, письмо в суд будет готово в течение нескольких часов. Что бы ни было дальше, все, кто ложно обвиняет меня, будут привлечены к ответственности», — написал у себя в соцсетях Крамник.

В понедельник, 20 октября Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила о смерти Народицкого в возрасте 29 лет. Причины смерти не уточняются.

Народицкий входил в число 200 сильнейших шахматистов мира и в топ-15 шахматистов США. В 2024 году Крамник опубликовал видео, в котором выразил подозрения в читерстве со стороны Народицкого.

После смерти шахматиста некоторые пользователи соцсетей обвинили Крамника в оказании психологического давления, которое, по их мнению, могло привести к гибели американца. Сам Крамник заявил, что ранее неоднократно призывал общественность обратить внимание на проблемы Народицкого со здоровьем и отмечал его странное поведение на стримах.

Народицкий выступал за сборную США на командном чемпионате мира по шахматам-2015. В 2019 году он разделил первое место на чемпионате США среди мастеров. Спортсмен занимал 151-е место в рейтинге ФИДЕ.

Отец Народицкого иммигрировал в США с Украины, а мать шахматиста родом из Азербайджана. В командных турнирах шахматист выступал за клуб Crestbook международного гроссмейстера, тренера и комментатора Сергея Шипова. Народицкий написал несколько книг о шахматах, в том числе на русском языке, также он регулярно вел онлайн-трансляции, в которых общался со зрителями по-русски.

Даниэль Народицкий.Ушел шахматный пассионарий. Не стало гроссмейстера Даниэля Народицкого

