Крамник подозревает 5 шахматистов из топ-30 рейтинга ФИДЕ в читерстве при игре онлайн

Российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник, который активно борется с читерством в этом виде спорта, намекнул, что игроки из топ-30 рейтинга ФИДЕ жульничают при игре онлайн.

«Для вашего понимания реальных масштабов онлайн-читерства, вот некоторая общая информация из подробной статистики, которую мы рассмотрели.

Из игроков с рейтингом FIDE 2700 и более:

1. Нет причин считать, что читерили — 8 игроков

2. Возможно, но неясно — 6 игроков

3. Вероятно читерили — 5 игроков», — написал Крамник на своей странице в соцсетях.

Сейчас рейтинг 2700+ имеют 30 лучших шахматистов мира.

Ранее 19-летний российский чемпион мира по рапиду Володар Мурзин назвал читерство глобальной проблемой международных шахмат.