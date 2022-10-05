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Крамник: «В шахматах есть проблема мошенничества, но ей практически никто не занимается»

Российский гроссмейстер Владимир Крамник отреагировал на инцидент между Карлсеном и Ниманном
Мария Гусева

Российский гроссмейстер Владимир Крамник прокомментировал тот факт, что норвежец Магнус Карлсен обвинил американца Ханса Ниманна в жульничестве.

Карлсен не стал доигрывать этап Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе после поражения от Ниманна в третьем туре турнира.

«В «живых» топ-турнирах, наверное, такое произошло в первый раз. Но все отлично понимают, что проблема есть, особенно в онлайн-шахматах. Я все-таки профессионал, могу оценить ситуацию. Иногда бывает, что игра настолько гениальная, что не похоже, чтобы человек сам играл, — цитирует Газета.Ru Крамника. - Здесь же просто очень неудачно сложилась партия для Карлсена, ничего сверхъестественного Ниманн не сделал. По конкретной партии у меня не возникло ощущения, что что-то не так. С другой стороны, наверняка Магнус знает больше. Надо вникать в ситуацию более серьезно».

Гроссмейстер заявил, что проблема с мошенничеством в шахматах действительно существует.

«Дело не в том, кто прав, а кто виноват — этого, наверное, мы никогда не узнаем. А в том, что проблема есть, и мне жаль, что она практически не решается, никто этим не занимается», — резюмировал он.

19 сентября на онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup Карлсен снова встретился с Ниманном и обвинил его в жульничестве. После его заявлений Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о том, что проведет расследование.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/05/18726445.shtml
Владимир Крамник
Магнус Карлсен
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Шахматист Ниманн подозревается в мошенничестве более чем в 100 онлайн-партиях