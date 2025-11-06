Крамник: «Такое впечатление, что я единственный, кого на самом деле волнует честность современных шахмат»

6 ноября, 11:30
14-й чемпион мира Владимир Крамник ответил на вопрос «СЭ», были ли шахматисты, которые пытались разобраться в его аргументах по античитерской деятельности.
— Кто-то еще адекватно отреагировал на вашу критику кроме Ханса Ниманна?
— Нет. Но они ведь, правда, и не обязаны. На это есть компетентные шахматные органы, которые предпочитают замалчивать проблему и игнорировать такие запросы. В итоге у меня такое впечатление, что я единственный, кого на самом деле, не на словах, волнует честность современных шахмат. Я рассуждаю так: хорошо, деньги мы «проедим», а честность шахмат мы уже не вернем.
— Кто бы мог изменить ситуацию? Какая-то сильная личность во главе ФИДЕ?
— В целом мне кажется, что нынешнее управление ФИДЕ придерживается классической линии. В этой части у меня нет претензий. Но, на мой взгляд, им не хватает независимости. Когда частная фирма является более влиятельной в шахматном мире, чем мощнейшая федерация со столетней историей, это прокол ФИДЕ. Понятно, что сложно заявлять о своем лидерстве, учитывая финансовые возможности Chess.com, но если этого не произойдет, то ФИДЕ будет терять позиции. Даже эта история со мной показывает, что международная федерация сильно оглядывается на частную структуру. Хотя эта организация должна быть абсолютно независимой и задавать правила игры в общем смысле. Де-юре это так, но не де-факто. Все это, увы, понимают.
— Когда Аркадий Дворкович пришел на пост президента, то вы и Виши Ананд стали его советниками. Это была номинальная должность?
— Я бы так не сказал. Мы созванивались, списывались, я высказывал свою точку зрения на тот или иной процесс, но в итоге решение принимал президент ФИДЕ. Чаще всего он решал по-своему и имел на это полное право. Сейчас у меня нет никаких позиций в ФИДЕ. Я сам по себе. К счастью, у меня отсутствуют и персональные контракты с Chess.com, как у большинства шахматных инфлюенсеров. Я этим доволен и могу без оглядки высказывать свое мнение. Но в нынешнем мире шахмат за это приходится платить высокую цену.
Русич Олег
что волнует любых чиновников? блин, бином ньютона! кроме денег - ничего.
06.11.2025
Dinamo Poninka
Эх жаль нет с нами Владимира Семёновича он бы ещё одну песню сочинил бы о единсвенном и не повторимом 14-м чемпионе мира которого волнуют проблемы шахмат.
06.11.2025
PvsZ
Хм, с образом "рыцаря без страха и упрёка" Владимир Борисович, возможно, перебарщивает, но ведь проблема действительно есть. Того же Ниманна сам Магнус публично шельмовал, правда, в итоге на тормозах спустили. Частично Ниманн признался, что грешок водился, но давно, а сейчас ни-ни, частично Магнус смягчил позицию, а сейчас ему не до того, жена молодая, ребёнок родился недавно, к тому же. А больше действительно особо никто этим вопросом не занимается, так что не "остальные так себе", а "остальным до лампочки", вот так будет вернее.
06.11.2025
Kirill Boglovsky
Понеслась коза по ипподрому. Теперь это будет каждый день, пока не будет новостей про увольнение Станковича?
06.11.2025
Александр Иванов
Крамник - это только у вас такое впечатление, что обьяснимо.. потому как считаете, что вы - белый и пушистый, а все остальные - так себе
06.11.2025
За спорт!
Похоже да, но вы молодец!
06.11.2025