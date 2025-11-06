Крамник: «Такое впечатление, что я единственный, кого на самом деле волнует честность современных шахмат»

14-й чемпион мира Владимир Крамник ответил на вопрос «СЭ», были ли шахматисты, которые пытались разобраться в его аргументах по античитерской деятельности.

— Кто-то еще адекватно отреагировал на вашу критику кроме Ханса Ниманна?

— Нет. Но они ведь, правда, и не обязаны. На это есть компетентные шахматные органы, которые предпочитают замалчивать проблему и игнорировать такие запросы. В итоге у меня такое впечатление, что я единственный, кого на самом деле, не на словах, волнует честность современных шахмат. Я рассуждаю так: хорошо, деньги мы «проедим», а честность шахмат мы уже не вернем.

— Кто бы мог изменить ситуацию? Какая-то сильная личность во главе ФИДЕ?

— В целом мне кажется, что нынешнее управление ФИДЕ придерживается классической линии. В этой части у меня нет претензий. Но, на мой взгляд, им не хватает независимости. Когда частная фирма является более влиятельной в шахматном мире, чем мощнейшая федерация со столетней историей, это прокол ФИДЕ. Понятно, что сложно заявлять о своем лидерстве, учитывая финансовые возможности Chess.com, но если этого не произойдет, то ФИДЕ будет терять позиции. Даже эта история со мной показывает, что международная федерация сильно оглядывается на частную структуру. Хотя эта организация должна быть абсолютно независимой и задавать правила игры в общем смысле. Де-юре это так, но не де-факто. Все это, увы, понимают.

— Когда Аркадий Дворкович пришел на пост президента, то вы и Виши Ананд стали его советниками. Это была номинальная должность?