Крамник сыграет товарищеский матч с Есипенко в Ростове

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев в интервью «СЭ» допустил возможность, что 14-й чемпион мира Владимир Крамник и 17-й чемпион мира Дин Лижэнь могут сыграть на «Аэрофлот-опен», который пройдет в Москве с 3 по 7 марта в Москве.

— Можно ожидать, что на «Аэрофлот-опен» приедут сильнейшие шахматисты?

— Мы ждем всех, у нас по умолчанию не будет никаких ограничений. Пожалуйста, приезжайте. С определенными топ-шахматистами уже ведутся переговоры. Не буду называть имена, но надеюсь, что турнир соберет звездный состав.

— Есть вероятность, что в турнире сыграет 17-й чемпион мира Дин Лижэнь?

— Не стоит этого исключать. Турнир длится всего пять дней, почему бы лучшим из лучших не приехать на этот непродолжительный период в Москву?

— Было бы интересно посмотреть на Крамника на «Аэрофлот-опене».

— Мы его обязательно пригласим. Что касается Владимира Борисовича, то могу открыть один инсайд. В конце февраля он сыграет тренировочный матч с Андреем Есипенко в Ростове-на-Дону. Предполагается формат быстрых шахмат и блица. Крамник дал принципиальное согласие, так что ждем этот мини-матч с нетерпением.

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