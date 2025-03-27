Крамник требует ужесточить наказание для украинца Шевченко после скандала с мошенничеством

Экс-чемпион мира Владимир Крамник заявил о подаче апелляции в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ), требуя пересмотреть слишком мягкое, по его мнению, наказание для украинского шахматиста Кирилла Шевченко, уличенного в мошенничестве.

В среду ФИДЕ дисквалифицировала Шевченко на 3 года (из них 1 год условно) за использование шахматного приложения во время турнира. Фактическое отстранение действует с 26 декабря 2024 года по 18 октября 2026 года. Комиссия по этике также предлагала лишить его звания гроссмейстера, но это требование не было удовлетворено.

«На чьей стороне ФИДЕ? Позорное решение, особенно учитывая, что это не первый случай — Chess.com уже блокировал его за читерство. Сегодня же подаю официальную апелляцию», — возмутился Крамник в соцсетях.

Инцидент произошел в октябре на чемпионате Испании. Шевченко подозрительно часто выходил в туалет во время партии, надолго задерживаясь в кабинке. Уборщица обнаружила спрятанный телефон с запиской «не трогать» и передала его организаторам. Экспертиза подтвердила, что почерк на записке совпадает с почерком Шевченко в бланках ходов.

Шахматист признал вину, но избежал пожизненной дисквалификации, что вызвало резкую критику со стороны Крамника и части шахматного сообщества. Ранее Chess.com уже блокировал аккаунт Шевченко за нарушения в онлайн-игре. ФИДЕ пока не прокомментировала возможный пересмотр наказания.