Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

6 ноября, 01:00

Крамник о последствиях смерти Народицкого: «Почему-то считается нормой желать мне и моим родным смерти, обвинить в гибели человека»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Владимир Крамник.
Фото Global Look Press

14-й чемпион мира Владимир Крамник в интервью «СЭ» отметил, что второй номер рейтинга ФИДЕ Хикару Накамура задал тон хамского общения в публичном шахматном пространстве.

— Появляются сотни сообщений, где говорится, что вы целенаправленно травили Народицкого. Понятно, что всем лично не ответишь, но вы готовы говорить об этом?

— Давайте начнем с того, что я ни разу не осуществлял каких-либо нападок лично в его сторону. Не хочу много об этом говорить — потому что человек умер. Мне действительно очень жаль его, но есть десятки видеосвидетельств, что с его стороны были неоднократные личные оскорбления в мою сторону. Опять же, не хочу ничего плохого говорить, считаю, что он был хорошим человеком.

Но согласитесь, трудно быть стопроцентно деликатным в словах, когда тебя называют «хуже мусора» или «самым злым человеком, с которым я когда-либо имел дело» или безосновательно говорят: «Врет в подавляющем количестве случаев»... Не хочу продолжать этот список высказываний, сейчас неуместно уже. Не стал бы даже затрагивать, если бы не получал публичных обвинений в буллинге Народицкого или даже травле. Это легко доказуемая ложь, которую продвигают силы, желающие замять дело и найти козла отпущения.

Еще хочу прояснить важный момент. В октябре прошлого года было не обвинение. Я лишь утверждал, что есть обоснованное подозрение. Сейчас жалею, что вообще как-то реагировал на его эмоциональные слова. Мог бы просто это проглотить, но продолжил добиваться ответов на некоторые вопросы в надежде на более конструктивный разговор. Я иногда жестко возражал его словам, указывал на несоответствие фактам, но личных нападок или оскорблений не делал. Можете проверить все публичные данные. Никакого личного мотива ему навредить у меня, конечно, не было и в помине. Тем более это случилось уже давно, еще в прошлом году. После этого у него было много неприятных инцидентов, о которых я рассказал выше. И теперь обвинять меня в том, что произошло... Ведь мы даже не знаем, что случилось.

Это, конечно, очень печально. Да, против меня ведется кампания, и я вынужден защищаться. Некоторые вещи, которые люди говорят, просто непостижимые. К сожалению, шахматисты привыкли к такому стилю общения, а-ля Накамура. На мой взгляд, именно Хикару задал этот тон хамского общения в публичном шахматном пространстве. Почему-то сейчас это уже считается нормой — оскорбить, желать мне и моим родным смерти, обвинить в гибели человека без малейших фактических оснований... Вообще-то по закону это уголовное преступление.

— То есть вам угрожают смертью не анонимно?

— Да, есть те, кто делает это, практически не скрываясь (разумеется, это не известные шахматисты). Я уже не говорю про личные оскорбления. Конечно, для меня и в первую очередь для моей семьи это тяжело. Почему именно я? У него были конфликты и с другими. Почему вообще кто-то виноват в его смерти? Непонятно совершенно, как он умер и почему. Мы ничего не знаем про это, — сказал Крамник «СЭ».

В 2024 году Крамник опубликовал видео, в котором выразил подозрения в читерстве со стороны Народицкого в онлайн-шахматах. После смерти американца некоторые пользователи соцсетей начали обвинять российского гроссмейстера в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.

Владимир Крамник.«Это опасные люди, громадные деньги зашатались из-за моей деятельности». Большое интервью Крамника — о войне за честные шахматы

Telegram Дзен Max
Владимир Крамник
Хикару Накамура
Читайте также
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя