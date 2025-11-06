Крамник о последствиях смерти Народицкого: «Почему-то считается нормой желать мне и моим родным смерти, обвинить в гибели человека»

14-й чемпион мира Владимир Крамник в интервью «СЭ» отметил, что второй номер рейтинга ФИДЕ Хикару Накамура задал тон хамского общения в публичном шахматном пространстве.

— Появляются сотни сообщений, где говорится, что вы целенаправленно травили Народицкого. Понятно, что всем лично не ответишь, но вы готовы говорить об этом?

— Давайте начнем с того, что я ни разу не осуществлял каких-либо нападок лично в его сторону. Не хочу много об этом говорить — потому что человек умер. Мне действительно очень жаль его, но есть десятки видеосвидетельств, что с его стороны были неоднократные личные оскорбления в мою сторону. Опять же, не хочу ничего плохого говорить, считаю, что он был хорошим человеком.

Но согласитесь, трудно быть стопроцентно деликатным в словах, когда тебя называют «хуже мусора» или «самым злым человеком, с которым я когда-либо имел дело» или безосновательно говорят: «Врет в подавляющем количестве случаев»... Не хочу продолжать этот список высказываний, сейчас неуместно уже. Не стал бы даже затрагивать, если бы не получал публичных обвинений в буллинге Народицкого или даже травле. Это легко доказуемая ложь, которую продвигают силы, желающие замять дело и найти козла отпущения.

Еще хочу прояснить важный момент. В октябре прошлого года было не обвинение. Я лишь утверждал, что есть обоснованное подозрение. Сейчас жалею, что вообще как-то реагировал на его эмоциональные слова. Мог бы просто это проглотить, но продолжил добиваться ответов на некоторые вопросы в надежде на более конструктивный разговор. Я иногда жестко возражал его словам, указывал на несоответствие фактам, но личных нападок или оскорблений не делал. Можете проверить все публичные данные. Никакого личного мотива ему навредить у меня, конечно, не было и в помине. Тем более это случилось уже давно, еще в прошлом году. После этого у него было много неприятных инцидентов, о которых я рассказал выше. И теперь обвинять меня в том, что произошло... Ведь мы даже не знаем, что случилось.

Это, конечно, очень печально. Да, против меня ведется кампания, и я вынужден защищаться. Некоторые вещи, которые люди говорят, просто непостижимые. К сожалению, шахматисты привыкли к такому стилю общения, а-ля Накамура. На мой взгляд, именно Хикару задал этот тон хамского общения в публичном шахматном пространстве. Почему-то сейчас это уже считается нормой — оскорбить, желать мне и моим родным смерти, обвинить в гибели человека без малейших фактических оснований... Вообще-то по закону это уголовное преступление.

— То есть вам угрожают смертью не анонимно?

— Да, есть те, кто делает это, практически не скрываясь (разумеется, это не известные шахматисты). Я уже не говорю про личные оскорбления. Конечно, для меня и в первую очередь для моей семьи это тяжело. Почему именно я? У него были конфликты и с другими. Почему вообще кто-то виноват в его смерти? Непонятно совершенно, как он умер и почему. Мы ничего не знаем про это, — сказал Крамник «СЭ».

В 2024 году Крамник опубликовал видео, в котором выразил подозрения в читерстве со стороны Народицкого в онлайн-шахматах. После смерти американца некоторые пользователи соцсетей начали обвинять российского гроссмейстера в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.