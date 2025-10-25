Крамник заявил, что стал жертвой травли после смерти Народицкого

Российский гроссмейстер Владимир Крамник сообщил, что подвергся травле после смерти американского шахматиста Дэниэла Народицкого.

Народицкий скончался 20 октября в возрасте 29 лет. Причины смерти неизвестны. Он входил в число 200 сильнейших шахматистов мира и в топ-15 шахматистов США.

«К моему глубокому сожалению, это трагическое событие стало поводом для некоторых лиц использовать его в своих интересах и начать беспрецедентно циничную и незаконную кампанию травли против меня и моей семьи», — цитирует Крамника ТАСС.

Россиянин отметил, что никогда не допускал личных нападок или оскорблений в адрес Народицкого. Кроме того, по словам Крамника, он призывал общественность обратить внимание на проблемы со здоровьем у американца и оказать ему помощь.

«Последующие попытки сразу после его кончины напрямую связать это трагическое событие с моим именем, особенно в свете этого факта, по моему мнению, переступают все границы элементарной человеческой морали», — добавил он.

В 2024 году Крамник опубликовал видео, в котором выразил подозрения в читерстве со стороны Народицкого в онлайн-шахматах. После смерти американца некоторые пользователи соцсетей начали обвинять российского гроссмейстера в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.