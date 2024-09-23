Кремль будет добиваться снятия санкций с российских шахматистов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Генассамблеи Международной шахматной федерации (ФИДЕ) оставить в силе санкции против российских шахмат.

«Наша шахматная федерация продолжит работу, с тем чтобы в итоге все-таки все санкции были сняты. Надеемся, что эта работа со временем даст результаты и баланс сил в ФИДЕ в конкретном случае изменится», — цитирует Пескова ТАСС.

В воскресенье, 22 сентября, стало известно, что в ФИДЕ отклонили предложение о полноценном допуске шахматистов из России и Белоруссии к участию в международных турнирах. При этом в организации планируют провести консультации с МОК о частичном допуске спортсменов из этих стран к командным соревнованиям.