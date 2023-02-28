Кублашвил заявил, что уровень конкуренции в азиатских шахматах станет выше после перехода ФШР

Пресс-атташе Федерации шахмат России Этери Кублашвили прокомментировала переход Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию.

«Решение о переходе в Азиатскую шахматную федерацию было единогласно принято Наблюдательным Советом ФШР 14 апреля 2022 года. С тех пор в федерации велась плановая работа по реализации этого решения. При переходе были соблюдены все нормы и регламенты ФИДЕ, АШФ и ЕШС. Процедура эта новая, поэтому процесс шел не быстро. Но мы рады, что он завершился, и для российских шахматистов появятся новые возможности для участия в турнирах. Уровень конкуренции в азиатских шахматах и так был очень высоким, а теперь станет еще выше. Для развития вида спорта это всегда хорошо», — приводит слова Кублашвили «РБ Спорт».

Решение о переходе было единогласно принято наблюдательным советом Федерации шахмат России 14 апреля 2022 года. В настоящий момент в ACF входят шахматные федерации 54 стран. ФШР стала первой российской спортивной структурой, которая перешла из европейской федерации в азиатскую.