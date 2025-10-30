Кубок мира ФИДЕ стартует в Индии

Кубок мира ФИДЕ пройдет на Гоа с 30 октября по 27 ноября. Турнир входит в цикл чемпионата мира: три лучших участника выходят в турнир претендентов ФИДЕ 2026 года.

Соревнование с призовым фондом 2 миллиона долларов соберет 206 шахматистов более чем из 80 стран. В их числе россияне Ян Непомнящий, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Володар Мурзин, Владислав Артемьев, Алексей Гребнев, Евгений Наер, Иван Землянский, Арсений Нестеров и Сергей Лобанов.

Рейтинг-фаворит — Арджун Эригайси (Индия).

Соревнование играется по нокаут-системе в восемь кругов. Каждый раунд состоит из двух классических партий с переменой цвета и тай-брейка в случае необходимости.

Первые 50 участников по рейтингу, включая Яна Непомнящего, Даниила Дубова, Андрея Есипенко и Володара Мурзина, начинают борьбу со второго круга.

Соперники россиян в первом раунде:

Арсений Нестеров — Сапармырат Атабаев (Туркменистан)

Иван Землянский — Леван Панцулая (Грузия)

Владислав Артемьев — Хескиел Ндахангвапо (Намибия)

Алексей Гребнев — Даниэль Кизон (Филиппины)

Сергей Лобанов — Кацпер Пёрун (Польша)

Евгений Наер — Фи Антенаина Ракотомахаро (Мадагаскар).

Жеребьевка цвета пройдет на церемонии открытия 31 октября.

Пресс-служба ФШР