Лагно обвинила ФИДЕ в политической предвзятости из-за не доставшегося ей приза за самую красивую партию

Российская шахматистка Екатерина Лагно написала открытое письмо президенту Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадию Дворковичу, в котором обвинила организацию в политической предвзятости.

35-летняя россиянка считает, что приз за самую красивую партию на «Гран-при» ФИДЕ в Монако должен был достаться ей.

«В четвертом раунде я сыграла и выиграла одну из лучших партий в карьере против Элизабет Петц, она была качественной и зрелищной. К сожалению, я не смогла выиграть турнир, но во время церемонии закрытия я пребывала в прекрасном расположении духа, ожидая вручения приза за самую красивую партию. К моему большому удивлению и разочарованию, победу одержала партия Александры Костенюк и Тань Чжунъи. Учитывая, что двое из трех членов жюри: Зураб Азмайпарашвили и Дана Рейзниеце — очень компетентные игроки, я могу рассматривать их решение не иначе, как политически предвзятое, приз просто «не мог» достаться российской шахматистке. Я считаю это решение оскорбительным и отказываюсь от своего участия в последнем этапе — «Гран-при» Индии», — написала Лагно.

По итогам «Гран-при» ФИДЕ в Монако Лагно заняла 5-е место, а победительницей турнира стала другая российская шахматистка — Александра Горячкина. Этап «Гран-при» в Индии пройдет с 14 по 25 апреля.