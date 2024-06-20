Лагно о турнире претендентов: «Поставлю себе четверку из десяти баллов. Турнир был очень длинный, закончился не очень хорошо»

Трехкратная чемпионка мира по блицу, чемпионка мира по рапиду Екатерина Лагно в интервью «СЭ» рассказала о своих эмоциях после турнира претендентов в Торонто.

Шахматистка заняла шестое место

«Ну, вроде бы отошла уже. Кажется, что да. Турнир очень тяжелый был, длинный, к сожалению, закончился для меня не очень хорошо. Наверное, четверку себе поставлю. Я в четвертом туре не обыграла тогда будущую победительницу турнира. Обидно. Выиграй я ту партию, может, вообще все было бы по-другому... Тогда как минимум уже другое настроение было бы как у меня, так и у нее. Не скажу, что меня удивила как-то победа Тань Чжунъи. Как мне кажется, я вообще уже ничему не удивляюсь. Выиграла — молодец», — сказала Лагно.

Право бороться за шахматную корону выиграла китаянка Тань Чжунъи.